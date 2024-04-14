Иран заявил, что выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет

В ходе атаки на Израиль Иран выпустил семь гиперзвуковых ракет, ни одна из них не была перехвачена. Об этом сообщает телеканал PressTV.

«По меньшей мере 7 гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена Израилем», — заявили журналисты.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.