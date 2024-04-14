Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Южной Корее оценили опасность новых гиперзвуковых ракет КНДР

В Южной Корее уверены, что справятся с гиперзвуковыми ракетами КНДР

close
100%
Shutterstock

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в эфире телеканала KBS заявил, что Южная Корея сможет справиться с разрабатываемыми КНДР гиперзвуковыми ракетами.

По словам министра, КНДР разрабатывает ракеты для ударов по войскам США в Японии, а не для атак по Южной Корее. При этом он отметил, что для противодействия этому оружию, будет использоваться система Kill chain, которая способна нанести удары по снарядам еще до их запуска.

«Или они будут сбиваться на промежуточном этапе, до начала планирующего полета», — добавил глава оборонного ведомства.

Он также напомнил, что во время последних испытаний Северной Корее не удалось добиться гиперзвукового планирующего полета ракет на завершающем этапе.

До этого доцент Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Еп заявил, что новая гиперзвуковая ракета «Хвасонпхо-16», которую испытали в КНДР, потенциально может достичь Аляски и Гавайев.

Ранее Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами