В Южной Корее оценили опасность новых гиперзвуковых ракет КНДР

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в эфире телеканала KBS заявил, что Южная Корея сможет справиться с разрабатываемыми КНДР гиперзвуковыми ракетами.

По словам министра, КНДР разрабатывает ракеты для ударов по войскам США в Японии, а не для атак по Южной Корее. При этом он отметил, что для противодействия этому оружию, будет использоваться система Kill chain, которая способна нанести удары по снарядам еще до их запуска.

«Или они будут сбиваться на промежуточном этапе, до начала планирующего полета», — добавил глава оборонного ведомства.

Он также напомнил, что во время последних испытаний Северной Корее не удалось добиться гиперзвукового планирующего полета ракет на завершающем этапе.

До этого доцент Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Еп заявил, что новая гиперзвуковая ракета «Хвасонпхо-16», которую испытали в КНДР, потенциально может достичь Аляски и Гавайев.

Ранее Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к войне.