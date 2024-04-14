Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«14 апреля около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого в ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки средства ПВО РФ сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины.

Российские регионы регулярно подвергаются атаке со стороны ВСУ. 12 апреля в Горловке в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС.

БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на здание. Спасатели начали тушить огонь. По информации министерства, во время ликвидации огня произошла повторная атака с использованием дрона. В результате сотрудники МЧС России получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью.