Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

close
100%
Reuters

Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«14 апреля около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого в ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки средства ПВО РФ сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины.

Российские регионы регулярно подвергаются атаке со стороны ВСУ. 12 апреля в Горловке в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС.

БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на здание. Спасатели начали тушить огонь. По информации министерства, во время ликвидации огня произошла повторная атака с использованием дрона. В результате сотрудники МЧС России получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами