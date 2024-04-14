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Стало известно, какое вооружение использовал Иран при атаке Израиля

Иран при атаке Израиля использовал более сложные типы вооружений, чем ХАМАС

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Iranian Army Office/Global Look Press

Иран при атаке на Израиль применял типы вооружений сложнее, чем те, которые использовало палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает издание New York Times.

«Поздно вечером в субботу Иран начал обстрел Израиля сотнями беспилотников и ракет, включая вооружение, которое... является более сложным, чем то, с чем Израиль сталкивался в течение шести месяцев борьбы с ХАМАС», — следует из сообщения.

До этого политолог Владимир Шаповалов заявил, что есть несколько сценариев развития ситуации после ударов Ирана по Израилю, один из которых предполагает перетекание конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Первым возможным сценарием станет возвращение к прежней жизни после небольшого обмена ударами, ограничиваясь лишь военной риторикой.

В другом случае Израиль может нанести сильный ответный удар после атаки Ирана. В таком случае стороны продолжат обмен ударами, но градус напряженности ситуации будет постепенно спадать.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

Ранее президент Ирана назвал удары по Израилю правом на самооборону.

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