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В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на Белгородском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 60 военных на Белгородском направлении

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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские войска потеряли до 60 солдат на Белгородском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Терновая и Гатище Харьковской области, а также в Радянском Сумской области.

Помимо живой силы, украинские подразделения потеряли четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 «Paladin» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский говорил, что войска работают над укреплением обороны города Часов Яр, подчеркнув сложную ситуацию для находящихся там подразделений из-за действий ВС РФ.

По его словам, угроза со стороны российских вооруженных сил «остается актуальной».

13 апреля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Первомайское.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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