Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Донецком направлении за минувшие сутки потеряли до 470 военнослужащих. Об этом сообщает министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-йштурмовой, 28-й и 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки в Донецкой народной республике», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, российские солдаты отразили контратаку штурмовых групп 100-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Веселого в ДНР.

«Противник потерял до 470 военнослужащих и 20 автомобилей», — сказали в Минобороны России.

Также министерство сообщило, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 41 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

До этого российские средства ПВО сбили над акваторией Черного моря пять беспилотников ВСУ.

Ранее российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове.