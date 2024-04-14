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В Горловке сотрудники МЧС пострадали из-за атаки БПЛА

МЧС заявило о ранении двух сотрудников из-за повторной атаки дрона по Горловке

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Телеграм-канал «МЧС России»

МЧС сообщило о ранении двух сотрудников ведомства из-за удара украинского беспилотника. Пресс-релиз опубликован в Telegram-канале ведомства.

«В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС России. Вчера в Никитовском районе Горловки огнеборцы МЧС России тушили пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА», — сообщили в ведомстве.

Также атака дрона привела к уничтожению одной пожарной цистерны и повреждению другой.

12 апреля в Горловке в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.

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