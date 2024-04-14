В НАТО осудили эскалацию со стороны Ирана

Североатлантический альянс (НАТО) осуждает удары по Израилю со стороны Ирана и призывает к сдержанности, передает агентство AFP.

Пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлаллу сообщил, что в альянсе внимательно следят за развитием событий. Он отметил, что крайне важно не допустить выхода конфликта на Ближнем Востоке из-под контроля.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность. США и Евросоюз также осудили действия Ирана.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее Иран предостерег США от военной поддержки Израиля.