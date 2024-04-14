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В Средиземное море зашел фрегат «Маршал Шапошников»

Корабль ТОФ преодолел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Фрегат «Маршал Шапошников» преодолел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Экипаж ... продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода», — пояснили в пресс-службе флота.

Отмечается, что «Маршал Шапошников» будет действовать в соответствии с ранее утвержденным планом боевой подготовки флота.

До этого отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» прошли Баб-эль-Мандебский пролив и теперь находятся в Красном море. Перед заходом в акваторию водного объекта экипажи кораблей успешно преодолели Аденский залив, где провели серию корабельных учений.

26 марта сообщалось, что корабли российского Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учебные «бои с пиратами» на учениях в Аденском заливе.

Ранее газета Politico писала, что французский военно-морской флот начнет готовиться к «войне высокой интенсивности» на море против тех, кто якобы стремится «уничтожить» Францию.

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