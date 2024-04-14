Израиль ударил по объектам «Хезболла» в Ливане

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударили по ряду военных целей шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду военных объектов сил [диверсионного подразделения] «Радван» в районе города Джбаа на юге Ливана», — говорится в сообщении.

13 апреля в ЦАХАЛ сообщали об ударах по объектам «Хезболлы» в четырех районах Ливана. Отмечалось, что удары были нанесены после проникновения самолета «Хезболлы» на территорию Израиля утром 13 апреля.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее Израиль нанес авиаудары по Ливану.