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Зеленский может подписать новый закон о мобилизации в течение двух недель

В Раде ждут, что Зеленский в течение двух недель подпишет закон о мобилизации

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Alina Smutko/Reuters

Владимир Зеленский может в течение последующих двух недель подписать новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, передает издание «Главком».

Отмечается, что часть норм после опубликования документа вступит в силу сразу, часть — через месяц.

«Я думаю, что с понедельника спикер сможет подписать его, направить на подпись Зеленскому. У Зеленского будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет», — сказал Корниенко.

До этого экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сограждане не простят президенту Украины Владимиру Зеленскому закон о мобилизации.

По его словам, комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке провел большую работу над законопроектом, но ее «сломал офис Зеленского».

Незадолго до этого сообщалось, что данные всех военнобязанных на Украине были оцифрованы.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее эксперт рассказал о том, как мобилизация на Украине ущемляет права граждан.

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