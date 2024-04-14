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Израиль нанес авиаудары по Ливану

РИА Новости: Израиль нанес авиаудар вблизи города Баальбека на востоке Ливана

Израильские самолеты ударили по населенному пункту вблизи города Баальбек на востоке Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника агентства, израильские самолеты совершили налет на населенный пункт Наби-Шит к западу от города Баальбек в восточном Ливане.

Отмечается, что к месту удара направляются машины скорой помощи.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в районе Ханиты были выявлены три ракеты, запущенные с территории Ливана.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее Иран предостерег США от военной поддержки Израиля.

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Удар Ирана по Израилю
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