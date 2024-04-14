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В ХАМАС прокомментировали удары Ирана по Израилю

ХАМАС: военная операция Ирана против Израиля является естественным правом

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Amir Cohen/Reuters

Удар Ирана по Израилю является естественным правом и надлежащим ответом на атаку по иранскому консульству в Дамаске. Об этом сообщил палестинский телеканал «Аль-Акса» со ссылкой на ХАМАС.

«Военная операция Ирана против оккупированного сионистского образования является естественным правом и надлежащим ответом на преступление, совершенное против иранского консульства в Дамаске», — говорится в сообщении.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее Иран пригрозил более мощным ударом в случае ответа Израиля.

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