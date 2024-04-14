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В ДНР заявили, что ВСУ охотятся за мирным населением с помощью дронов

Кимаковский: ВСУ охотятся за мирным населением ДНР с помощью дронов

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Reuters

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что украинские войска охотятся за мирным населением республики с помощью беспилотников.

По словам Кимаковского, Вооруженные силы Украины (ВСУ) широко применяют подобную практику.

«Они сегодня охотятся за ранеными, охотятся за гражданскими», — пояснил советник Пушилина.

Он рассказал о случае, произошедшем при ликвидации последствий обстрела работников коммунальных служб. Один из них был ранен, к нему никто не мог подойти, так как над раненым кружили украинские дроны. Инцидент произошел на дороге, соединяющей Донецк и Горловку.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в Краснодарском крае 10 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Попытка атаковать российские объекты со стороны ВСУ произошла около 7:00 часов мск, украинские войска применяли дроны самолетного типа.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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