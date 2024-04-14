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В Израиле заявили, что не видят у ХАМАС желания договориться

Канцелярия Нетаньяху: Израиль продолжит операцию в Газе

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Yousef Masoud/AP

Израильские власти считают, что отказ представителей палестинского движения ХАМАС от предложений посредников говорит об их нежелании прийти к какому-либо соглашению, поэтому операция в секторе Газа будет продолжаться в полном объеме. Об этом сообщается в совместном заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и разведслужбы «Моссад», передает ТАСС.

«Более недели прошло с момента встречи в Каире — ХАМАС отвергло предложение, предполагавшее максимальную гибкость со стороны Израиля, которое было выдвинуто посредниками. Это доказывает, что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар не желает гуманитарной сделки и возвращения заложников, он продолжает пользоваться напряженностью с Ираном и стремится к общей эскалации в регионе», — говорится в публикации.

В заявлении отмечается, что Израиль сделает все возможное для возвращения 133 заложников из Газы.

«Израиль продолжит стремиться к выполнению задач войны с ХАМАС всеми силами», — подчеркивается в сообщении.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией заявил, что Израиль ответит за совершенные преступления.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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