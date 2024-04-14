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Солдат ВСУ заявил, что Украина может потерпеть поражение

WP: солдат ВСУ предупредил о поражении в конфликте из-за нехватки боеприпасов

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинский солдат рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть поражение из-за нехватки боеприпасов. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Автор публикации пишет, что использование дешевых дронов как украинской, так и российской стороной изменило способ ведения современного конфликта. При этом значение артиллерии все еще остается очень огромным, ведь без достаточного количества снарядов цели, обнаруженные дронами-разведчиками, не будут поражены.

«Если мы не получим достаточно боеприпасов, мы проиграем эту войну», — поделился 31-летний солдат ВСУ Денис, который ведет наблюдение глубоко внутри контролируемой Россией территории с помощью беспилотника.

До этого американский профессор Джон Миршаймер говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут подготовиться к наступлению из-за нехватки солдат и оружия.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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