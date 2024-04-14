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Президент Израиля: силы добра одержат верх над силами зла

Президент Израиля Герцог заявил после атаки Ирана, что добро победит зло

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог после атаки Ирана на его страну обратился со словами благословения к израильской армии и международной коалиции во главе с США и их президентом Джо Байденом. Об этом он написал в соцсети X.

«Все вместе силы добра одержат верх над силами зла. Народ Израиля жив!» — написал президент.

При этом Герцог ни разу прямо не упомянул Иран.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность.

США осудили атаку Ирана на Израиль и пообещали 14 апреля созвать представителей стран «Большой семерки», чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ Тегерану.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль успешно отбил атаку Ирана и в будущем победит в конфликте.

Ранее Иран пригрозил странам, которые помогут Израилю в нападении на республику.

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Удар Ирана по Израилю
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