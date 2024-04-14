В Краснодарском крае сбили 10 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в Краснодарском крае 10 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка атаковать российские объекты со стороны ВСУ произошла около 7:00 мск, а применяли украинские войска дроны самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении российского Минобороны.

13 апреля силы ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над Курской областью. Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявлял, что в Фатежском районе были сбиты два дрона. По предварительной информации, в результате произошедшего нет пострадавших и разрушений.

За несколько часов до этого Старовойт сообщал об артиллерийской дуэли в приграничных районах Курской области. Мирное население и гражданские постройки при этом не пострадали.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что РФ хочет уничтожить заводы по производству БПЛА на Украине.