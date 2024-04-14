В США рассказали о тысячах плывущих из Украины в Румынию уклонистов

На Украине мужчины призывного возраста готовы рисковать жизнью, чтобы покинуть страну и не попасть на фронт, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, тысячи желающих избежать мобилизации украинцев вплавь пересекают реку Тиса, чтобы попасть в Румынию.

«Тысячи украинцев предпочли рискнуть переплыть реку, а не столкнуться с опасностями в качестве солдат», — отмечается в материале.

Бегство мужчин от мобилизации и их нежелание защищать родину — большая проблема, стоящая перед Киевом, утверждает автор.

Газета ссылается на румынских властей, которые сообщили, что с начала специальной военной операции реку Тиса переплыли более шести тысяч украинских мужчин, 22 из которых утонули — их тела выбросило на берег. Точное число утопленников может быть гораздо больше.

Автор добавляет, что бегство уклонистов объясняется высоким уровнем потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине.