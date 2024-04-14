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В Израиле звучат сирены тревоги после атаки иранских беспилотников

ЦАХАЛ: в районе пустыни Негев звучат сирены тревоги

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Ohad Zwigenberg/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завила о сиренах, звучащих в районе пустыни Негев, где расположена одна из израильских авиабаз. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

«Сирены прозвучали в районе Негев», — отмечается в сообщении.

13 апреля в ЦАХАЛ заявили, что Иран выпустил по Израилю десятки боевых дронов. Позже к атакам присоединились йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах».

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отметил, что страна долгое время готовилась к нападению со стороны Ирана и готова к любому развитию.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после того, как 1 апреля Израиль атаковал иранское консульство в Дамаске, в результате чего здание диппредставительства было полностью разрушено.

Ранее в США назвали число выпущенных Ираном по Израилю беспилотников.

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