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Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны: над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ

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Виктор Толочко/РИА Новости

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что 13 апреля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что атака произошла 13 апреля приблизительно в 23:00 по мск.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил, что в Фатежском районе. По предварительной информации, в результате произошедшего нет пострадавших и разрушений.

До этого Старовойт заявил, что в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников.

По его словам, средства противовоздушной обороны региона «приведены в готовность для отражения возможной атаки».

За несколько часов до этого Старовойт сообщил об артиллерийской дуэли в приграничных районах Курской области. Мирное население и гражданские постройки при этом не пострадали.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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