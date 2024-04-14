ЦАХАЛ отслеживает более 100 выпущенных из Ирана дронов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и отслеживает более 100 беспилотников, запущенных Ираном в сторону Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что дроны, за которыми ведется наблюдение, достигнут территории страны в течение нескольких часов, при этом в ЦАХАЛ заявили, что будут работать над их перехватом на ранних этапах полета.

Кроме того, Израильские ВВС готовятся к отражению ударов со стороны Ирана, в которых могут быть задействованы ракеты. В ЦАХАЛ отметили, что армия хорошо подготовлена к иранскому нападению. По данным Израильской армии, в небе находятся десятки истребителей ВВС, которые готовы нанести удар в любом месте, где это необходимо.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после того, как 1 апреля Израиль нанес ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего диппредставительство было полностью разрушено.

Ранее Иран запустил 3-ю волну дронов по Израилю.