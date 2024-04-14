Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦАХАЛ отслеживает более 100 выпущенных из Ирана дронов

ЦАХАЛ отслеживает более 100 беспилотников, выпущенных с территории Ирана

close
100%
BalochistanCur1/X

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и отслеживает более 100 беспилотников, запущенных Ираном в сторону Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что дроны, за которыми ведется наблюдение, достигнут территории страны в течение нескольких часов, при этом в ЦАХАЛ заявили, что будут работать над их перехватом на ранних этапах полета.

Кроме того, Израильские ВВС готовятся к отражению ударов со стороны Ирана, в которых могут быть задействованы ракеты. В ЦАХАЛ отметили, что армия хорошо подготовлена к иранскому нападению. По данным Израильской армии, в небе находятся десятки истребителей ВВС, которые готовы нанести удар в любом месте, где это необходимо.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после того, как 1 апреля Израиль нанес ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего диппредставительство было полностью разрушено.

Ранее Иран запустил 3-ю волну дронов по Израилю.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами