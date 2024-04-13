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Армия Израиля приведена в режим повышенной боевой готовности

ЦАХАЛ: армия Израиля находится в повышенной боеготовности после атаки Ирана

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Israel Defense Forces

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вооруженные силы страны приведены в режим повышенной боеготовности после того, как Иран выпустил в сторону Израиля беспилотники. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону Израиля. Армия обороны Израиля находится в повышенной боевой готовности и непрерывно мониторит ситуацию», — отмечается в сообщении.

До этого премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль на протяжении долгих лет готовится к вероятному нападению со стороны Ирана и готов к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении.

13 апреля израильские средства массовой информации сообщили со ссылкой на данные разведки, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля.

Ранее сообщалось, что Иран может атаковать крупнейшую базу Израиля в Красном море.

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