В Курской области объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА», — сообщил глава региона.

По его словам, средства противовоздушной обороны региона «приведены в готовность для отражения возможной атаки».

За несколько часов до этого Старовойт сообщил об артиллерийской дуэли в приграничных районах Курской области. Мирное население и гражданские постройки при этом не пострадали.

В этот же день утром на всей территории Курской области объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Накануне в регионе сбили три украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.