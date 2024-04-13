Международный аэропорт Бен-Гурион будет временно закрыт на фоне обострения с Ираном

Международный аэропорт Бен-Гурион в Израиле будет ночью закрыт на три часа на фоне угрозы атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

Незадолго до этого власти Иордании объявили, что закроют воздушное пространство. Запрет распространяется на гражданские и военные воздушные суда, беспилотники и ракеты. Иордания граничит с Израилем, Ираком, Саудовской Аравией, Сирией и Египтом.

В то же время официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что системы обороны и нападения военно-воздушных сил страны переведены в боевую готовность, в небе находятся десятки самолетов.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника передавал, что нападение Ирана на Израиль с большой вероятностью может произойти утром в воскресенье, 14 апреля.

Ранее была названа возможная будущая цель Ирана при нападении на Израиль.