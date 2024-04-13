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Зеленский хочет получить у Германии дополнительную ЗРК IRIS-T

Зеленский: Украина хочет получить у Германии ЗРК IRIS-T

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от Германии систему Patriot, идут договоренности о получении ЗРК IRIS-T. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Германия предоставит нам дополнительный Patriot-сегодня с канцлером Шольцем об этом договорились. Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T», — сказал он.

Зеленский также добавил, что за неделю уже провел переговоры с лидерами Литвы, Чехии, Румынии, Польши, Венгрии, Швейцарии, Латвии. С Латвией он заключил новое двустороннее соглашение по безопасности.

До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

В ходе переговоров Зеленский и Шольц обсудили «варианты дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины». Стороны пришли к соглашению в необходимости усилий со стороны партнеров Киева в этом направлении. Шольц также проинформировал Зеленского, что Берлин отправит Киеву еще одну систему Patriot.

Ранее Зеленский рассказал, сколько предприятий на Украине производят оружие для ВСУ.

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