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Шольц подтвердил передачу Украине системы Patriot

Канцлер ФРГ Шольц в разговоре с Зеленским подтвердил передачу системы Patriot

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Германии, пердает ТАСС.

В ходе переговоров Зеленский и Шольц обсудили «варианты дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины». Стороны пришли к соглашению в необходимости усилий со стороны партнеров Киева в этом направлении. Шольц также проинформировал Зеленского, что Берлин отправит Киеву еще одну систему Patriot.

До этого Зеленский сообщил в своих социальных сетях, что провел результативный разговор с канцлером Германии.

Телеканал NTV также сообщал, что Министерство обороны Германии пообещало в ближайшее время отправить Украине еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

В конце марта премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Украины, в ходе которого стороны обсудили укрепление партнерства двух стран.

Ранее во Франции предрекли конец Украины Зеленского.

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