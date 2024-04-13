В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска

Сотрудники машиностроительного завода в Луганске, который был обстрелян Вооруженными силами Украины (ВСУ), находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве ЛНР.

«Пациенты тяжелые. Основной характер травм — множественные переломы и ампутации. Это работники предприятия», — отметила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Жители близлежащих домов получили легкие осколочные ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого глава республики Леонид Пасечник сообщил, что в числе пострадавших были семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов. Городская администрация оценивает ущерб от обстрела.

13 апреля Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины несколькими ракетами нанесли удар по машиностроительному заводу в Луганске.

Ранее в МИД России рассказали, зачем ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске.