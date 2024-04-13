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В Госдуме увидели «американский след» в атаках ВСУ на Запорожскую АЭС

Депутат Шеремет: ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по согласованию с США

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Reuters

Войска Украины атакуют Запорожскую АЭС по согласованию с США, считает член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости.

Парламентарий назвал «абсурдной» мысль о том, что Украина без одобрения США самостоятельно, по своей инициативе атакует ЗАЭС.

«Ни одно глобальное вооруженное внешнее вмешательство попросту невозможно провести без их согласования», — убежден Шеремет.

Депутат подчеркнул, что США в настоящее время навязывают всему миру новую гонку вооружений в попытке удержать глобальное лидерство любой ценой и вернуться к удобному для себя однополярному миру.

До этого депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа назвал последние атаки ВСУ на ЗАЭС терроризмом на государственном уровне.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе ЗАЭС не снижается, регулярно действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.

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