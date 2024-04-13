В США назвали преимущество ВС России перед армией НАТО

Вооруженные силы (ВС) России могут в любой момент уничтожить армии стран НАТО из-за их неспособности собраться в единую силу. К такому выводу пришел бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Российская армия сегодня вполне способна участвовать в такого рода конфликтах», — утверждает отставной военный.

Риттер предположил, что, несмотря на меньшую численность ВС РФ, но беря во внимание их боевой опыт и оборонные возможности, уничтожение сил Североатлантического альянса возможно в любое время.

Он также отметил неподготовленность воинского контингента НАТО и его неспособность воевать в затяжных сражениях. Основной проблемой армии военно-политического блока бывший разведчик назвал то, что более 30 стран не способны в условиях боевых действий объединиться в общую силу. По его мнению, Россия — это «единая армия, которая собирается в кулак каждый раз, когда она этого захочет».

«Что сильнее: пять пальцев или один кулак?» — задался риторическим вопросом военный запаса.

До этого в США заявили, что ВС РФ усилили огневую мощь благодаря применению авиабомб ОДАБ-500 для нанесения ударов по позициям ВСУ.

Ранее бывший разведчик США объяснил, почему все меньше наемников едут на Украину.