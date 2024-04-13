Минобороны сообщило о массовой сдаче в плен украинских военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен российской армии на Авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен российским военнослужащим группировки войск «Центр».

Так, девять украинских десантников взвода элитной бригады ВСУ в районе Водяного обратились к российским военнослужащим и сложили оружие. Пленные рассказали, что их командиры никогда не появлялись на передовой, а задачи им ставились с помощью радиосвязи. По их словам, солдат использовали как пушечное мясо, не считаясь с колоссальными потерями.

Кроме того, пленные отмечают плохое планирование боевых действий, низкую подготовку украинских командиров, колоссальные потери в живой силе и технике, а также панические настроения в подразделениях.

3 апреля помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что некоторые взятые в плен в зоне специальной военной операции бойцы ВСУ просят паспорта России, в некоторых случаях для того, чтобы воевать в рядах российской армии.

В конце марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что 25 украинских солдат попали в плен при отступлении из Авдеевки.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.