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Подоляк рассказал о новой тактике армии РФ, с которой не могут справиться ВСУ

Подоляк заявил о новой тактике ударов России по электростанциям на Украине

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Efrem Lukatsky/AP

Россия применяет новую тактику ударов по электростанциям на Украине, обходя Patriot и другие средства противовоздушной обороны (ПВО). На это пожаловался советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, чьи слова передает Bloomberg.

»Москва применяет новую тактику атаки на электростанции Украины «до 10 или 12 ракет одновременно», — заявил он.

По словам чиновника, ракеты для систем ПВО Patriot и Iris-T на Украине пока не закончились, но их уже критически не хватает. Особенно опасными он назвал российские гиперзвуковые баллистические ракеты, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) никак не могут сбить.

Согласно информации Подоляка, система украинских ПВО перегружена и на данный момент неизвестно, получится ли сохранить ее работоспособность.

В начале апреля Михаил Подоляк призвал Запад не питать иллюзий относительно возможной заморозки конфликта на Украине и заявил о необходимости «резко расширить военное производство» и обеспечить Киев паритетным количеством вооружений.

Ранее в США заявили о неспособности Украины предотвратить потерю территорий.

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