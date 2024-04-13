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ВСУ обстреляли брянский поселок

Богомаз: мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Суземки Брянской области

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Телеграм-канал «AV БогомаZ»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными снарядами поселок Суземка Брянской области. Об этом доложил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, украинские военные нанесли удары кассетными снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«Ранение получила мирная жительница», — подчеркнул губернатор.

По предварительным данным, она получила легкое ранение, пострадавшей уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.

«Повреждены несколько жилых домовладений, хозпостройки и легковой автомобиль», — добавил Богомаз, отметив, что повреждения небольшие.

В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте обстрела, заключается в публикации.

Накануне Богомаз заявлял, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Суземского района Брянской области.

Ранее средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской областью.

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