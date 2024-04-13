Военные следователи приехали на место обстрела ВСУ в Токмаке

Военные следователи Следственного комитета (СК) России приехали на место обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в город Токмак Запорожской области. Об этом сообщил представитель ведомства, чьи слова приводит РИА Новости.

«Военные следователи следственного комитета Российской Федерации проводят осмотр места происшествия», — указывается в публикации.

По словам собеседника агентства, сотрудники СК опросили свидетелей атаки и вскоре отправят найденные вещественные доказательства на экспертизу.

«Информация о пострадавших уточняется», — подытожил представитель СК.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ обстреляли город Токмак. По его словам, атаке подвергся многоквартирный сектор населенного пункта. Десятки людей получили тяжелые ранения, а некоторые получили травмы, несовместимые с жизнью. Рогов допустил, что под завалами домов в Токмаке после обстрела могут быть люди.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.