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Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ ударил по объектам «Хезболлы» в четырех районах Ливана

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) ударил по объектам «Хезболлы» в четырех районах Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Сообщается, что удары были нанесены после проникновения самолета «Хезболлы» на территорию Израиля утром 13 апреля.

«Нанесены удары по военным соединениям «Хезболлы» в районах Хулы и Бейт-Лифа, а также двум командным центрам в районах Одайсе и Тайбе», — заявили в ЦАХАЛ.

Также сообщается о стрельбе по «угрозе» в районе Рмейша.

Вечером 12 апреля «Хезболла» заявила, что выпустила десятки ракет по позициям армии Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

«Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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