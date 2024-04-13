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Рогов отреагировал на удар украинских войск по Токмаку

Рогов назвал удар по Токмаку крупнейшей атакой ВСУ на мирных жителей Запорожья

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Удар украинских войск по городу Токмак в Запорожской области стал крупнейшей украинской атакой на мирное население региона с начала текущего года. Такое мнение высказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, чьи слова передает ТАСС.

«С начала года в Запорожской области это крупнейшая атака ВСУ на жилые объекты и мирных жителей», — утверждает он.

По мнению общественника, нанесение подобных атак курирует президент Украины Владимир Зеленский, который требует от Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по мирным объектам.

«У меня нет сомнений, что это целенаправленные действия», — резюмировал Рогов.

Накануне 12 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ обстреляли город Токмак. По его словам, атаке подвергся многоквартирный сектор населенного пункта. Десятки людей получили тяжелые ранения, а некоторые получили травмы, несовместимые с жизнью. Рогов допустил, что под завалами домов в Токмаке после обстрела могут быть люди.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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