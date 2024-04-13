В МИД России рассказали, зачем ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске

Удар Украины по машиностроительному заводу Луганска направлен на срыв восстановления производства в регионе. Об этом сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Они пытались разрушить новое производство. Новые территории начинают восстанавливать промышленное производство, восстанавливаются города, Луганск активно восстанавливается», — сказал он.

Мирошник назвал такие обстрелы «террористическими актами».

«Это террористические акты по гражданской инфраструктуре, по промышленному объекту, который находится в достаточно плотной жилой застройке», — подчеркнул представитель МИД.

13 апреля глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколькими ракетами нанесли удар по машиностроительному заводу в Луганске.

Ранее ВСУ обстреляли жилые дома в Токмаке Запорожской области.