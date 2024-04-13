Израиль предупредил Иран о последствиях в случае эскалации

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Иран будет нести ответственность в случае дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

Хагари отметил, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности в обороне.

«Мы (ЦАХАЛ. — «Газета.Ru») также готовы ответить», — сказал представитель израильской армии.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Израиль готовится к потенциальному удару Ирана по правительственным объектам. В материале отмечалось, что такой шаг может спровоцировать масштабную региональную войну.

12 апреля портал Axios, ссылаясь на три американских источника, сообщал о предупреждении Вашингтона со стороны Тегерана, что американские силы в регионе будут атакованы, если США вмешаются в конфликт между Израилем и Ираном.

Издание Politico писало, что Иран тщательно выверяет возможные сценарии ответа Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске. По его информации, Тегеран стремится послать сигнал Израилю и США, а не начать масштабную войну в регионе.

Ранее в США сочли, что Иран пока не готов атаковать Израиль.