Советник главы ДНР объяснил значение взятия Первомайского для войск РФ

Взятие под контроль российскими войсками села Первомайское в ДНР открывает дополнительный потенциал для ВС РФ. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Этот населенный пункт по своей важности можно сравнить с селом Водяное, считает он. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль этого села 5 апреля.

По его словам, контроль над Первомайским дает возможность прицельно бить по позициям и укрепрайонам Вооруженных сил Украины сразу на трех направлениях с куда большей дальностью.

Занятие этого села также упрощает работу российским подразделениям на соседних рубежах, добавил он.

13 апреля Минобороны заявило, что войска РФ взяли под контроль Первомайское.

8 апреля сообщалось, что ВС РФ продвинулись северо-западнее Вербового в Запорожской области и взяли под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что десантники РФ взяли под контроль опорный пункт украинских войск на окраинах Часова Яра.