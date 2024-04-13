Украина обстреляла село в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийские удары по харьковскому селу Лиман Второй. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждены частные дома.

«Один из снарядов, выпущенных украинскими неонацистами, пробил крышу и потолок в одном из домов», — написал Ганчев.

Он отметил, что в комнату в жилом доме залетела хвостовая часть мины. Хозяин в это время находился дома и чудом не пострадал. Осколки повредили и другие частные дома.

«Этот обстрел не имел военной цели. Украинские боевики пытаются запугать мирное население», — подчеркнул глава администрации.

Ганчев отметил, что никто не уйдет от ответственности за это преступление.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской АЭС сообщало, что Украина ударила по первому микрорайону Энергодара в Запорожской области.

Ранее российские военные сбили 11 ракет Storm Shadow.