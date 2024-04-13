Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток на Южно-Донецком направлении потеряли более 110 военнослужащих. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Кроме того, украинские войска лишились четырех пикапов, 155-мм самоходной артиллерийской установки «Krab» производства Польши, 155-мм гаубицы М777 производства США, станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Также Минобороны сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ.

Кроме того, российские войска взяли под контроль село Первомайское в Донецкой народной республике.

8 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации смогли продвинуться северо-западнее населенного пункта Вербовое в Запорожской области и взяли под контроль опорный пункт ВСУ.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.