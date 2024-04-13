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Минобороны России отчиталось о количестве сбитых украинских беспилотников

Минобороны РФ доложило о 222 сбитых беспилотников ВСУ за сутки

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За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России нейтрализовали 222 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«За сутки сбито 222 украинских БПЛА», — указывается в публикации.

По данным ведомства, Российская армия уничтожила восемь реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО HIMARS и «Vampire», а также управляемую авиационную бомбу JDAM американского производства.

Помимо того, усилиями оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ нанесено поражение живой силе и оборонной технике украинской армии в 112 районах.

Незадолго до этого Минобороны России доложило, что российские войска пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Белгородской области.

Ранее Российская армия заняла более выгодные рубежи на одном из направлений.

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