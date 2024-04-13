Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные нанесли поражение ВСУ на Купянском направлении

МО: ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Купянска, улучшив положение на направлении

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении и нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Купянска. Об этом в ежедневной сводке о специальной военной операции сообщило министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированию 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Купянска в Харьковской области», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

По данным министерства, ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе Червоной Дибровы в Луганской народной республике.

Также в Минобороны России сообщили, что российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Кроме этого, под контроль было взято село Первомайское в ДНР.

8 апреля сообщалось, что ВС РФ смогли продвинуться северо-западнее Вербового в Запорожской области и взяли под контроль опорный пункт ВСУ.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами