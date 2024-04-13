Российские военные нанесли поражение ВСУ на Купянском направлении

Российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении и нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Купянска. Об этом в ежедневной сводке о специальной военной операции сообщило министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированию 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Купянска в Харьковской области», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

По данным министерства, ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе Червоной Дибровы в Луганской народной республике.

Также в Минобороны России сообщили, что российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Кроме этого, под контроль было взято село Первомайское в ДНР.

8 апреля сообщалось, что ВС РФ смогли продвинуться северо-западнее Вербового в Запорожской области и взяли под контроль опорный пункт ВСУ.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.