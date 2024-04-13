Российские войска заняли более выгодные рубежи на одном из направлений

Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции сообщило министерство обороны России.

«Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных силы Украины в районах Красногоровки и Антоновки в Донецкой народной республике», — уточнило российское оборонное ведомство.

Также Минобороны России заявило, что российские войска взяли под контроль село Первомайское в ДНР.

В министерстве также сообщили, что российские военнослужащие отразили восемь контратак ВСУ в районах Уманского, Первомайского, Красногоровки, Бердычей и Ленинского в ДНР.

8 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации смогли продвинуться северо-западнее Вербового в Запорожской области и взяли под контроль опорный пункт ВСУ.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.