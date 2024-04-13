В ЛНР рассказали о действиях сотрудников силовых ведомств в 2014 году

Большинство силовиков в Луганской народной республике (ЛНР) после госпереворота в 2014 году без размышлений переходили в ряды ополчения и создавали подразделения в целях защиты мирного населения. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«На тот момент я являлся сотрудником МВД Украины», — пояснил он.

По воспоминаниям отставного военного, тогда перед сотрудниками силовых ведомств встал выбор — либо они подчиняются своим руководителям, либо все-таки становятся на сторону народа.

«Большинство силовиков, даже не задумываясь, переходили в ряды ополчения, создавали целые батальоны, бригады», — рассказал Марочко.

«Мы все с горечью наблюдали, что происходило на Майдане. Более того, когда у нас начали здесь разворачиваться события на Донбассе, непосредственно в Луганске, то до этого почему-то все запамятовали, что были захваты зданий на территории Украины в западных областях, когда вооружались люди», — добавил он.

Как рассказал подполковник запаса, «непонятные ОПГ и бандформирования» в открытую стояли против луганских правоохранителей, которые, по сути, «защищали законность и правопорядок».

До этого Марочко сообщил, что в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области ликвидирована группа англоговорящих диверсантов.

Ранее Марочко заявлял, что ВСУ дистанционно минируют Сватовско-Кременской участок фронта.