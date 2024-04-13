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ВСУ ударили ракетами по Луганску

Глава ЛНР Пасечник: ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколькими ракетами ударили по машиностроительному заводу в Луганске. Об этом сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан. Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь», — написал Пасечник.

10 апреля снаряд ВСУ взорвался за спиной корреспондента луганского филиала ВГТРК Артема Юндаса.

В конце марта региональное управление Федеральной службы безопасности России сообщало, что в ЛНР задержали гражданина Украины, причастного к ракетным ударам по Луганску.

По информации ведомства, житель ЛНР собирал и передавал сотрудникам Службы безопасности Украины данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, а также различных объектах на территории ЛНР. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее ВСУ обстреляли жилые дома в Токмаке Запорожской области.

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