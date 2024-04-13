Британские ВМС сообщили об инциденте у побережья ОАЭ

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах в соцсети X сообщило, что зафиксировало информацию об инциденте в 50 морских милях (92,6 км) от города Фуджайра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджайра ОАЭ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти ведут расследование.

7 апреля Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании и британская компания по вопросам морской безопасности Ambrey сообщили о нападении на судно в Красном море вблизи города Ходейда в Йемене.

17 марта UKMTO при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно. Это произошло в 150 км к востоку от йеменского порта Адена.

Ранее в Британии оправдали удары Запада по хуситам.