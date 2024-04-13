Военный аналитик отреагировал на информацию об отправке лазерного оружия Украине

Сообщения о поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) лазерного оружия дальнего действия DragonFire стали «информационным продуктом» для поднятия боевого духа украинцев. С таким заявлением выступил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«До 2027 года никакая Украина воевать с Россией не будет. Этот вопрос с Украиной будет решен гораздо раньше», — указал Михайлов.

По оценке аналитика, специальная военная операция (СВО) завершится раньше, чем ВСУ получат от Великобритании данное лазерное оружие.

«Это скорее информационный продукт для поднятия боевого духа украинцев», — утверждает эксперт.

Он также подчеркнул, что лазерное оружие «еще нигде не воевало», оно есть лишь у разработчика в виде отдельных прототипов.

Министр обороны Великобритании пообещал отправить Украине боевые лазеры DragonFire, как только они будут пригодны к применению. На каком шасси будут стоять эти лазеры, пока не ясно, но заявленной мощности должно хватать для поражения небольших и дешевых дронов. О том, как устроен DragonFire, насколько сложно сделать боевые лазеры и зачем они Украине — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МО Британии опубликовал видео испытаний лазерного оружия.