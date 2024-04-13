Украинские войска ударили по Луганску двумя ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две крылатые ракеты, предположительно, Storm Shadow англо-французского производства, по Луганску. С таким заявлением выступил представитель силовых структур Луганской народной республики (ЛНР), чьи слова приводит ТАСС.

«Украинские войска выпустили по Луганску две ракеты Storm Shadow», — указывается в публикации.

Дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводится.

В конце марта региональное управление Федеральной службы безопасности России сообщало, что в ЛНР задержали гражданина Украины, причастного к ракетным ударам по Луганску. По информации ведомства, житель ЛНР собирал и передавал сотрудникам Службы безопасности Украины данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, а также различных объектах на территории ЛНР. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее российские военные сбили 11 ракет Storm Shadow.