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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

МЧС предупредило об опасности атаки беспилотников в Белгородской области

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Shutterstock

В Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

«Газета.Ru» выпустила репортаж о том, как живут и работают жители Белгорода в условиях постоянных ракетных обстрелов.

12 апреля над территорией Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Регионы Российской Федерации регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В связи с этим министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от ударов беспилотников.

Речь идет о 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), где существует наибольший риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак. Аэродромов совместного базирования с министерством обороны поручение не касается.

Ранее тракторист пострадал при атаке дрона ВСУ.

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